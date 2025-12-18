Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普罕有發表年末演說 黃金時間極速讀稿18分鐘無重大宣布

即時國際
更新時間：18:09 2025-12-18 HKT
發佈時間：18:09 2025-12-18 HKT

美國總統特朗普周三晚罕有地在黃金時段發表全國演說，白宮原先預告他會宣揚上任1年的政及說明未來3年政策，但結果18分鐘的演講只聽到他反覆批評上一任總統拜登留下「爛攤子」，除了將向美軍發放1776美元（約1.3萬港元）「戰士紅利」外，似乎沒有宣布任何重大政策。

外媒稱無新意似競選演說話

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）評論認為，特朗普試圖透過這場黃金時段演說捍衛經濟政績，將美國民眾如今面臨的高昂生活成本歸咎於拜登政府；半島電視台側直接這只是一場「競選演說」。

特朗普控告BBC剪輯演說誹謗，索償100億美元。路透社
特朗普控告BBC剪輯演說誹謗，索償100億美元。路透社

多間外媒直言，這場演說內容毫無新意，反而異常急促的語速引人注目。特朗普只花了18分鐘就結束演說，《野獸日報》形容演說後段愈來愈急促，特朗普到最後甚至是在「大吼大叫」。

語速超快後段「大吼大叫」

美國公共電視網（PBS）記者德斯賈丁斯（Lisa Desjardins）計算特朗普每分鐘講了140至150字，是他發表國情咨文演說時的2倍語速。有網友開玩笑說是不是提詞機操作員昏倒，誤按3倍速出稿。醫學專家雷納（Jonathan Reiner）直言，特朗普語速狂躁，讓他看起來「身體不適」，有網友認為他看起來「很慌張」。這些負評顯示，特朗普想要宣揚政績的目的似乎沒有達到。

特朗普簽署行政命令，列芬太尼為大規模殺傷性武器。路透社
特朗普簽署行政命令，列芬太尼為大規模殺傷性武器。路透社

除了透過YouTube等網上平台直播，各大美國電視台也同意即時轉播這場晚間9點的黃金時段演說。野獸日報指出，似乎是美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的真人秀節目《倖存者》（Survivor）正播出第49季最後一集，只能撥出20分鐘給特朗普，導致他急促地趕在20分鐘內講完。據CNN報道，特朗普飆完演講後喝了一口健怡可樂，並對在場記者表示：「你們以為這容易嗎？」

特朗普在演說中照稿念也引發關注，因為在各類造勢場合中，他往往更喜歡脫稿演出，漫無目的地談論各種議題，談話時間動輒超過1小時，這次他礙於時間限制照稿讀，然而，這讓英國天空新聞網評論，他看起來「相當挫敗且充滿防備」。

相關新聞：特朗普國會演說｜萬斯忘關咪高峰對話瘋傳 疑似抱怨老闆「長氣」惹熱議

美國總統通常會利用黃金時段演說談及重大事件，例如前總統奧巴馬宣布擊斃基地組織首腦拉登。黃金時段演說也是總統觸及平常不關注政治的群眾的機會，CNN指出，特朗普通常不會發表年末演說，這次卻未有宣布重大政策或事件，令人好奇為何選在這個時間點進行全國演說。

特朗普事後透露，幕僚長威爾斯告訴他必須發表全國演說。由於美國將於明年（2026年）進行期中選舉，這將被視為特朗普重返白宮後政績的一次大考，天空新聞網記者史東（Mark Stone）的評論說明了特朗普的急切：「正是因為他的支持率低迷、失業率攀升、生活成本及通脹挑戰，促使他發表這場演說。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
1小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
18小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
8小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
9小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
23小時前
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
社會
8分鐘前