特朗普罕有發表年末演說 黃金時間極速讀稿18分鐘無重大宣布

美國總統特朗普周三晚罕有地在黃金時段發表全國演說，白宮原先預告他會宣揚上任1年的政及說明未來3年政策，但結果18分鐘的演講只聽到他反覆批評上一任總統拜登留下「爛攤子」，除了將向美軍發放1776美元（約1.3萬港元）「戰士紅利」外，似乎沒有宣布任何重大政策。

外媒稱無新意似競選演說話

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）評論認為，特朗普試圖透過這場黃金時段演說捍衛經濟政績，將美國民眾如今面臨的高昂生活成本歸咎於拜登政府；半島電視台側直接這只是一場「競選演說」。

特朗普控告BBC剪輯演說誹謗，索償100億美元。路透社

多間外媒直言，這場演說內容毫無新意，反而異常急促的語速引人注目。特朗普只花了18分鐘就結束演說，《野獸日報》形容演說後段愈來愈急促，特朗普到最後甚至是在「大吼大叫」。

語速超快後段「大吼大叫」

美國公共電視網（PBS）記者德斯賈丁斯（Lisa Desjardins）計算特朗普每分鐘講了140至150字，是他發表國情咨文演說時的2倍語速。有網友開玩笑說是不是提詞機操作員昏倒，誤按3倍速出稿。醫學專家雷納（Jonathan Reiner）直言，特朗普語速狂躁，讓他看起來「身體不適」，有網友認為他看起來「很慌張」。這些負評顯示，特朗普想要宣揚政績的目的似乎沒有達到。

特朗普簽署行政命令，列芬太尼為大規模殺傷性武器。路透社

除了透過YouTube等網上平台直播，各大美國電視台也同意即時轉播這場晚間9點的黃金時段演說。野獸日報指出，似乎是美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的真人秀節目《倖存者》（Survivor）正播出第49季最後一集，只能撥出20分鐘給特朗普，導致他急促地趕在20分鐘內講完。據CNN報道，特朗普飆完演講後喝了一口健怡可樂，並對在場記者表示：「你們以為這容易嗎？」

特朗普在演說中照稿念也引發關注，因為在各類造勢場合中，他往往更喜歡脫稿演出，漫無目的地談論各種議題，談話時間動輒超過1小時，這次他礙於時間限制照稿讀，然而，這讓英國天空新聞網評論，他看起來「相當挫敗且充滿防備」。

相關新聞：特朗普國會演說｜萬斯忘關咪高峰對話瘋傳 疑似抱怨老闆「長氣」惹熱議

美國總統通常會利用黃金時段演說談及重大事件，例如前總統奧巴馬宣布擊斃基地組織首腦拉登。黃金時段演說也是總統觸及平常不關注政治的群眾的機會，CNN指出，特朗普通常不會發表年末演說，這次卻未有宣布重大政策或事件，令人好奇為何選在這個時間點進行全國演說。

特朗普事後透露，幕僚長威爾斯告訴他必須發表全國演說。由於美國將於明年（2026年）進行期中選舉，這將被視為特朗普重返白宮後政績的一次大考，天空新聞網記者史東（Mark Stone）的評論說明了特朗普的急切：「正是因為他的支持率低迷、失業率攀升、生活成本及通脹挑戰，促使他發表這場演說。」