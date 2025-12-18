Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

華盛頓空難｜美政府正式認責 空管及軍方存失誤

即時國際
更新時間：22:46 2025-12-18 HKT
發佈時間：22:46 2025-12-18 HKT

美國太平洋西南航空公司一架客機，今年1月在華盛頓列根國家機場與一架軍用黑鷹直升機相撞，導致兩機所載合共67人全部遇難。美國政府周三（17日）正式承認，事故原因是一名空中交通管制員和一名直升機飛行員操作失誤。

事發於1月29日，太平洋西南航空公司客機當時載有60名乘客和4名機組人員，黑鷹直升機上則有3名美軍士兵。當客機準備接近機場33號跑道降落時，與黑鷹直升機發生相撞，兩架飛機均墮入水中，後證實無人生還。

遇難者家屬此前已就事件提起訴訟，指控航空公司和政府完全沒盡到對公眾安全的責任。

最新法律文件顯示，政府承認對該次空難負有部分責任，原因是當晚空中交通管制員沒有遵守程序規定，而陸軍直升機飛行員也未能保持警惕並及時避開民航客機。

遇難者家屬代表律師表示，儘管政府已承認責任，家屬仍然深感悲痛，至今無法走出這場悲劇事故所帶來的陰影。

至於太平洋西南航空公司則否認需要對事故負責。母公司美國航空（American Airlines）表示，自空難發生以來，公司一直致力於為罹難者家屬提供支持，原告的合法訴訟對象並非美航，而是美國政府，故法院應駁回針對美航的訴訟。

