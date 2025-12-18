億萬富翁艾薩克曼擔任NASA署長 獲馬斯克大力支持

美國參議院周三（17日）67票贊成、30票反對，確認獲馬斯克（Elon Musk）背書、億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任美國太空總署（NASA）署長。

曾兩次獲特朗普提名

特朗普早在去年12月就已提名艾薩克曼擔任NASA署長，但在今年5月，特朗普與馬斯克在政府政策等問題上發生爭執，決定撤回艾薩克曼提名。

直至今年11月，特朗普與馬斯克關係緩和，遂再次提名艾薩克曼擔任NASA署長。此前，交通部長達菲一直兼任NASA臨時署長。

艾薩克曼是電子支付公司Shift4 Payments的始創人，亦參與創辦空軍培訓公司Draken International。他曾與馬斯克的星鏈計劃以及對方其他企業有過業務往來，兩人因此關係密切。

承諾不會有利益衝突

在本月第二次人事確認聽證會上，密西根州民主黨參議員彼得斯曾對艾薩克曼與馬斯克的私人關係感到不安，要求艾薩克曼解釋是什麼原因導致特朗普再次提名。

艾薩克曼當時回應稱，根本不想去猜測特朗普為何再次提名他出任NASA署長，又承諾未來在任職期間，不會因與馬斯克的關係而造成任何利益衝突。