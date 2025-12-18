歐盟擬放寬2035年燃油車禁令 被批「開倒車」

歐盟委員會周二（16日）發布汽車產業一攬子方案，提議放寬2035年「禁售燃油車」相關要求。

歐盟先前決定，自2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。最新方案則將2035年新車「零排放」目標調整為較2021年「減排90%」，其餘10%的減排缺口可通過使用歐盟製造的低碳鋼，或使用電子燃料和生物燃料來補償。

歐盟委員會稱，新方案在繼續鼓勵電動化與氫能路徑的同時，也將為插電式混合動力汽車、增程式電動汽車、輕度混合動力汽車以及內燃機車輛在2035年後的銷售留出空間。

相關新聞：中國車企加速建出口艦隊 日媒：歐洲電動車市場勢掀波瀾

此次政策調整是在歐洲汽車行業持續施壓下作出的。綠色和平德國負責人凱瑟批評歐盟開倒車：「這項倒退的產業政策對就業、空氣品質和氣候都是壞消息，並且會減緩平價電動車的供應速度。」