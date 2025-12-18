Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

告別電視時代！奧斯卡頒獎典禮2029年起由YouTube全球獨家直播

更新時間：08:41 2025-12-18 HKT
發佈時間：08:41 2025-12-18 HKT

陪伴全球觀眾超過半世紀的奧斯卡頒獎典禮，即將迎來歷史性的轉播變革。美國影藝學院（AMPAS）於12月17日宣布，已與全球影音平台YouTube簽訂為期五年的獨家播映合約，自2029年起，奧斯卡頒獎典禮將全面轉為線上直播，結束與美國廣播公司（ABC）長達53年的電視轉播合作。

電視時代的終結：ABC1976年以來的轉播畫下句點

ABC自1976年起開始轉播奧斯卡，是美國電視史上持續時間最長的年度娛樂盛事之一。現行合約將於2028年、即第100屆奧斯卡頒獎典禮後結束。此後，這場匯聚全球影視巨星的殿堂級電影頒獎典禮，將首次全面移轉至網路平台，標誌著傳統電視轉播時代的落幕。

擁抱數位浪潮：YouTube成奧斯卡唯一窗口

根據新合約，YouTube將自2029年至2033年獨家全球直播奧斯卡頒獎典禮。這項決定反映出現代觀眾收視習慣的深刻變遷——越來越多觀眾透過網路平台觀看影視內容，而YouTube在美國已佔據最大的電視收視時間份額，甚至超越串流巨頭Netflix。

奧斯卡金像獎每年吸引全球數千萬觀眾收看，僅美國本地即有約2000萬觀看人次。轉向YouTube獨家直播，不僅能突破地域與設備限制，更能透過互動功能與全球影迷即時連結，為這項百年盛事注入新活力。

時代的眼淚：典禮變革的意義

對許多觀眾而言，透過電視收看奧斯卡已成為跨越世代的共同記憶。然而，隨著數位技術發展與媒體生態變遷，擁抱網路平台不僅是大勢所趨，更是奧斯卡維持全球影響力的關鍵一步。可以說，這項變革是告別傳統播放形式的「時代眼淚」，是一個電視黃金時代終結的縮影。

