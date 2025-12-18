Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

名貴鸚鵡逃脫站電線桿 印男為救愛寵活活電死 手中營救工具變索命符

更新時間：06:04 2025-12-18 HKT
發佈時間：06:04 2025-12-18 HKT

印度班加羅爾（Bengaluru）發生一宗令人惋惜的奪命意外。一名經營車牌製造生意的32歲商人，日前為了拯救飛往電線桿上的名貴寵物金剛鸚鵡（Macaw），不慎誤觸高壓電線，當場觸電身亡。

手持鋼管救寵物 誤觸高壓線被震飛

據印度媒體NDTV報道，死者證實為居住在吉里納加爾區（Girinagar）的庫馬爾（Arun Kumar）。上周五早上，他飼養的一隻身價高達25萬盧比（約2.5萬港元）的金剛鸚鵡突然飛離住所，並落在附近的一根電線桿上。

心急如焚的庫馬爾隨即手持一根長鋼管，爬上家中的圍牆，試圖引導鸚鵡回巢。然而，在救鳥過程中，他手持的鋼管意外觸碰到上方的高壓電線，強大的電流瞬間將其震飛。

一名高級警官表示：「庫馬爾試圖用鋼管救鳥，結果鋼管誤觸高壓線，電擊導致他從牆上跌下，傷勢極其嚴重。」家人隨即將其送往附近醫院搶救，惟醫生證實他在抵達醫院前已經死亡。

警方目前已將此案列為非正常死亡事件處理。據了解，庫馬爾在當地經營車牌製造生意，是一名事業有成的商人，不幸因營救愛鳥心切而賠上性命。

同類意外頻生 德里女子電熱棒沖涼亡

日前，印度德里亦發生另一宗觸電慘劇。一名23歲女子在馬希帕爾普爾（Mahipalpur）的住所內，疑因使用電熱棒加熱洗澡水時漏電，被發現倒臥浴室內死亡。

由於該名女子進入浴室良久未有出門，同住友人查看時發現大門由內反鎖，遂報警求助。警方破門而入後發現女子已經氣絕，初步調查相信與電熱棒漏電有關。

