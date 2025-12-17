英國與歐盟達成協議 重新加入伊拉斯謨學生交流項目

英國和歐盟週三（17日）發表聯合聲明稱，英國將重新加入伊拉斯謨學生交流計畫（Erasmus Programme）。

英國政府在一份聲明中表示：「英國已同意於2027年加入伊拉斯謨+（Erasmus+）計劃，這將為來自不同背景的年輕人、學生、教育工作者、青年工作者和體育工作者提供更多出國學習和培訓的機會。」

英國脫歐後退出

報道稱，英國重新加入該計劃，尚需所有歐盟成員國批准，將首先向大學生開放，隨後將擴大範圍，涵蓋其他繼續教育人員和學徒。聲明稱，經過談判，英國在2027年為該計畫承擔的費用約為5.7億英鎊（約57億港元）。



英國於2021年初正式脫歐，並退出這個自1987年以來一直參與的計畫。時任首相約翰遜曾稱該項目「性價比不高」。惟現任工黨政府於去年5月舉行的英歐峰會上，同意重啟談判，讓英國重申加入。

前首相約翰遜批項目「性價比不高」

「伊拉斯謨+」計劃是歐盟委員會設立的最高級別研究項目，對申報單位的資格有明確限定和要求，素以審批嚴格、管理規範、資助力度大著稱。計劃獎學金獲得者則可豁免大學學費、註冊費、考試費、實驗室和圖書館使用費，另可獲得國際旅費和生活費補貼。