地球暖化︱北極經歷125年來最熱一年　海冰面積創新低

全球暖化成為科學家關注問題，北極氣溫及海冰面積更是一個參考指標。美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）宣布，北極經歷有紀錄以來最熱的一年。氣候變遷引發的連鎖反應包括冰川和海冰融化、凍原綠化以及全球氣候紊亂。



法新社報道，美國國家海洋及大氣管理局在最新「北極年度報告」（Arctic Report Card）中表示，2024年10月至2025年9月期間，北極氣溫比1991年至2020年平均值高出1.6℃。

北極平均氣溫升1.6℃

阿拉斯加大學（University of Alaska）Tom Ballinger表示，看到如此短時間內出現快速暖化「確實令人憂心」。

報告說，今年北極經歷自1900年以來最溫暖的秋季、第2暖的冬季和第3暖的夏季。春季原本是北極海冰每年最大面積的時期，但今年3月出現的最大值卻是衛星觀測47年來的最低水準。

氣候變化威脅北極熊生存

參與撰寫報告的美國國家冰雪資料中心（NSIDC）資深研究科學家Walt Meier表示，這對北極熊、海豹和海象來說是迫切的問題，因為牠們依賴海冰作為移動、獵食和繁衍的平台。



模型估計到了2040年甚至更早，北極可能就會首次出現近乎無海冰的夏季。