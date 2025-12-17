麻省理工教授離奇住所遭槍擊身亡

美國麻省理工學院的一名教授於當地時間周一（15日）晚上，在波士頓附近的家中遭槍擊身亡。據美國傳媒周二報道，警方已展開調查。



據悉，死者為47歲的物理學家努諾·洛雷羅（Nuno F. G. Loureiro）15日晚在馬薩諸塞州（Massachusetts）布魯克萊恩的家中遭到槍擊。諾福克縣（Norfolk County）地方檢察官辦公室周二（16日）發聲明表示，洛雷羅當天在當地一家醫院去世。案件調查仍在進行中，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

警方尚未拘任何疑犯

麻省理工學院校長薩莉·科恩布盧思亦在一份聲明中表示，洛雷羅的去世是「令人震驚的損失」。

距離布魯克萊恩約80公里的布朗大學上周六（13日）發生槍擊事件，造成2名學生死亡，9名學生受傷。警方目前仍搜捕涉案槍手。 聯邦調查局周二表示，目前沒有發現兩宗案件有關聯。