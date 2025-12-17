Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麻省理工教授離奇住所遭槍擊身亡

即時國際
更新時間：15:20 2025-12-17 HKT
發佈時間：15:20 2025-12-17 HKT

美國麻省理工學院的一名教授於當地時間周一（15日）晚上，在波士頓附近的家中遭槍擊身亡。據美國傳媒周二報道，警方已展開調查。
 
據悉，死者為47歲的物理學家努諾·洛雷羅（Nuno F. G. Loureiro）15日晚在馬薩諸塞州（Massachusetts）布魯克萊恩的家中遭到槍擊。諾福克縣（Norfolk County）地方檢察官辦公室周二（16日）發聲明表示，洛雷羅當天在當地一家醫院去世。案件調查仍在進行中，警方尚未逮捕任何嫌疑人。 

警方尚未拘任何疑犯

麻省理工學院校長薩莉·科恩布盧思亦在一份聲明中表示，洛雷羅的去世是「令人震驚的損失」。 

相關新聞：布朗大學槍擊案︱19歲女死者 被譽為「耀眼之星」

距離布魯克萊恩約80公里的布朗大學上周六（13日）發生槍擊事件，造成2名學生死亡，9名學生受傷。警方目前仍搜捕涉案槍手。 聯邦調查局周二表示，目前沒有發現兩宗案件有關聯。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
5小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
22小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
6小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
25分鐘前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
8小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
6小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
23小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT