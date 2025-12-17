長和出售港口交易陷僵局 據報中方要求中遠集團必須獲控股權

長和（001）出售巴拿馬等港口交易陷入僵局。據《華爾街日報》引述消息指出，中國政府要求在一項向貝萊德（BlackRock）牽頭財團出售數十個港口交易中，必須由中國最大的航運公司中遠集團獲得控股權，否則將阻止該交易。不過，報道指貝萊德和地中海航運認為有關要求「不可接受」；而美國白宮周一暗示，不會接受這樣的條件。

報道指出，在美國總統特朗普對於長和及一些港口與中國關聯提出安全擔憂後，貝萊德和地中海航運於3月份達成了一項價值228億美元協議，以收購長和旗下港口資產，當中包括巴拿馬運河兩個港口和全球其他40多個港口。

然而，上述交易激怒了中國政府，其後推動中遠集團（COSCO）作為平等合作夥伴加入，貝萊德和地中海航運均持開放態度；但現在中國政府提高了要求，表示「除非中遠集團獲得多數股權，否則將阻止該交易」。

貝萊德和地中海航運「不可接受」

報道又指，貝萊德和地中海航運對於中遠集團獲得多數控制權和港口運營否決權，認為是「不可接受」。同時，報道引述一位白宮官員指出，「總統已明確表示，中國控制巴拿馬運河是不可接受的，這違反了《美國-巴拿馬條約》，並危及國家和經濟安全」。

此外，報道引述一位中國高級官員表示，中國政府打算將港口控制權作為中美更廣泛的貿易和關稅談判中的一個談判籌碼。

長和與中遠集團均未有就此作出回應，地中海航運和貝萊德則不予置評。