Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長和出售港口交易陷僵局 據報中方要求中遠集團必須獲控股權

即時國際
更新時間：15:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-17 HKT

長和（001）出售巴拿馬等港口交易陷入僵局。據《華爾街日報》引述消息指出，中國政府要求在一項向貝萊德（BlackRock）牽頭財團出售數十個港口交易中，必須由中國最大的航運公司中遠集團獲得控股權，否則將阻止該交易。不過，報道指貝萊德和地中海航運認為有關要求「不可接受」；而美國白宮周一暗示，不會接受這樣的條件。

報道指出，在美國總統特朗普對於長和及一些港口與中國關聯提出安全擔憂後，貝萊德和地中海航運於3月份達成了一項價值228億美元協議，以收購長和旗下港口資產，當中包括巴拿馬運河兩個港口和全球其他40多個港口。

然而，上述交易激怒了中國政府，其後推動中遠集團（COSCO）作為平等合作夥伴加入，貝萊德和地中海航運均持開放態度；但現在中國政府提高了要求，表示「除非中遠集團獲得多數股權，否則將阻止該交易」。

貝萊德和地中海航運「不可接受」

報道又指，貝萊德和地中海航運對於中遠集團獲得多數控制權和港口運營否決權，認為是「不可接受」。同時，報道引述一位白宮官員指出，「總統已明確表示，中國控制巴拿馬運河是不可接受的，這違反了《美國-巴拿馬條約》，並危及國家和經濟安全」。

此外，報道引述一位中國高級官員表示，中國政府打算將港口控制權作為中美更廣泛的貿易和關稅談判中的一個談判籌碼。

長和與中遠集團均未有就此作出回應，地中海航運和貝萊德則不予置評。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
20小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
3小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
7小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
4小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
19小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
18小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
22小時前
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
樓市動向
9小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2025-12-16 09:00 HKT