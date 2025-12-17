有片｜35米高「自由女神像」倒塌斷頭  暴風吹襲巴西南部現驚險一刻

巴西南部城市瓜伊巴（Guaíba）15日下午遭遇猛烈暴風雨侵襲，當地一座約35公尺高的自由女神像在強風中倒塌並嚴重損毀，幸未造成人員傷亡。該雕像為巴西大型連鎖零售商Havan設置於分店停車場的標誌性裝飾，事故後現場已封鎖並展開清理。

「雕像經濟」受關注 極端天氣釀文化地標風險

據當地氣象部門報告，風暴期間陣風風速超過每小時90公里，伴隨強降雨橫掃南部地區。事發於下午3時左右，社群媒體流傳的影片顯示，雕像在狂風中逐漸傾斜，最終倒塌碎裂，頭部墜地後徹底破碎。

暴風吹襲巴西南部現驚險一刻，35米高「自由女神像」倒塌斷頭。X@sentdefender

Havan公司聲明指出，雕像自2020年分店開幕時設立，擁有完整的技術與安全認證。此次倒塌僅影響雕像上半部約24公尺的結構，底座約11公尺部分仍保持完好。公司強調將配合相關部門調查事故原因，並評估後續處理方案。

Havan在巴西多個分店外均設立類似大型雕像，作為企業形象標誌。此次事件引發公眾對大型戶外裝飾物在極端天氣下安全性的關注。近年巴西極端氣候事件頻發，如何強化公共設施與商業建物的抗災能力，成為地方政府與企業須面對的課題。

目前瓜伊巴市政府已介入現場管控，並將協同專業機構評估風暴對市內其他建築的影響。氣象部門提醒，南部地區近日仍可能出現強對流天氣，呼籲民眾注意安全。