東京大熊貓回中國  1600「粉絲」湧動物園道別 園方限每人停留1分鐘

東京上野動物園的雙胞胎大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」，原定於2026年2月20日歸還中國，近日傳出因協商調整，歸還時間將提前至2026年1月下旬。此消息引發日本民眾不捨，12月16日開園前已有約1600人排隊等候，希望把握最後機會與熊貓道別。由於人數太多，園方隨即宣布，自12月23日起實施限時預約觀覽措施，每名遊客僅能停留約一分鐘，以控制人潮並保障動物福祉。

民眾清晨排隊道別：真的很不捨

面對熊貓即將離開，許多民眾從清晨便前往上野動物園等候。現場遊客感慨表示：「從香香時期就常來，真的很捨不得」、「希望牠們回到中國後能健康生活」。亦有人揣測提前歸還或受近期日中關係波動影響，氣氛中透露惋惜與無奈。

為應對參觀人潮，園方規劃階段性管制措施：12月23日起改為事前預約制；2025年1月14日後進一步採取抽籤分配名額。熊貓將於12月27日起進入30日隔離檢疫，最後公開展出日為2025年1月25日，之後即啟程返回中國。

日本將面臨半世紀來首次熊貓空窗期

「曉曉」與「蕾蕾」歸還後，日本國內將自1972年日中邦交正常化、首批熊貓抵達以來，首次出現無熊貓在籍的局面。今年6月，和歌山「冒險大世界遊樂園」已將4隻熊貓歸還中國，致使日本熊貓數量歸零。日媒報道指出，東京方面已向中國提出新一輪熊貓租借請求，但目前尚未獲得積極回應。

熊貓外交承載歷史 未來合作受關注

熊貓長期被視為中日友好象徵，此次歸還行動再度引發對兩國關係的討論。中國的「熊貓外交」始於半個世紀前，而上野動物園的熊貓始終是日本民眾尤其喜愛的文化使者。分析認為，熊貓租借雖屬民間動物保育合作，但其安排往往折射雙邊關係的冷暖。未來日本能否再度迎來熊貓，將成為觀察中日互動的指標之一。