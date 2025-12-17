美擴大旅行禁令 新增敘利亞等五國  收緊巴勒斯坦旅客入境限制

美國特朗普政府於週二宣布擴大旅行禁令範圍，新增布基納法索、馬里、尼日爾、南蘇丹及敘利亞五國，並對巴勒斯坦權力機構簽發的旅行文件實施全面限制。此舉被視為政府持續收緊入境標準、強化國家安全政策的一部分。

日前白宮遭槍擊成導火線

根據白宮公告，新增限制旨在防範「美國缺乏足夠資訊評估其風險」的外國公民入境，並促使相關國家政府加強合作，以落實移民法律及推動反恐等國家安全目標。公告強調，限制措施對維護外交政策與反恐任務具有必要性。

此次調整延續了特朗普第一任期內標誌性的旅行禁令政策。事實上，早在今年6月，政府已對阿富汗、緬甸、伊朗、利比亞、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、索馬利亞、蘇丹和葉門等12國實施入境禁令，並對來自布隆迪、古巴、寮國、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉的旅客實施了更嚴格的限制。

分析指出，近期一名阿富汗籍嫌疑人在白宮附近槍擊兩名國民警衛隊士兵的事件，可能加速了禁令擴大的決策進程。該嫌疑人目前已對謀殺與襲擊指控表示不認罪。

美國政府表示，在非衝突區域的邊境口岸仍保持開放，航空旅行亦未受全面禁止。然而，新禁令預計將影響數以千計的移民、留學生與探親訪客，並可能引發國際社會對人道主義與歧視問題的爭議。部分輿論批評，以國家為單位的限制措施或未能精準針對安全威脅，反而加劇地區緊張與民眾困境。

隨著2024年總統選舉臨近，移民與國家安全議題再度成為特朗普政府的政策焦點。觀察人士認為，擴大旅行禁令不僅意在回應國內安全憂慮，亦試圖鞏固其政治基礎。未來東盟、中東及非洲多國可能就此與美方進一步交涉，區域合作與地緣政治動態值得持續關注。