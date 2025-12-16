泰國大選︱他信外甥獲提名明年大選首相候選人

泰國選舉委員會昨日宣布，將於明年2月8日舉行國會大選。為泰黨今日（16日）宣布提名前首相他信的外甥約查南·翁沙瓦（Yodchanan Wongsawat）為首相候選人。



46歲的約查南·翁沙瓦（Yodchanan Wongsawat）是前首相頌猜·旺沙瓦（Somchai Wongsawat）和他信的妹妹瑤瓦帕的兒子。約查南周二在曼谷向傳媒表示，自己與他信的關係讓他有共同的願景。「我們確實有一個共同的願景，那就是為人民服務。」對於泰國與柬埔寨在邊境發生軍事衝突，約查南提出，主權是首要任務，需要拯救人民。

佩通坦違反政客道德標準，被罷免總理職務。路透社

上任僅1年的停職總理佩通坦，被法院裁定違憲即日解除職務。

他信向記者揮手。美聯社

約查南於2014年加入政壇。他擁德克薩斯大學阿靈頓分校（University of Texas at Arlington）的電氣工程博士學位，目前在泰國瑪希隆大學生物醫學工程系任教。



20多年以來，他信家族各成員叱咤泰國政壇。惟今年8月，法院因他信之女佩通坦違反道德規範而下令解除其首相職務。

上周，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）解散國會，依憲法眾議院解散後，須在45至60天內舉行大選。阿努廷今年9月獲得人民黨的支持而上任總理，條件包括在明年1月底前解散國會。

