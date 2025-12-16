47歲小特朗普報喜 宣布與社交名媛訂婚
更新時間：17:11 2025-12-16 HKT
發佈時間：17:11 2025-12-16 HKT
發佈時間：17:11 2025-12-16 HKT
美國總統特朗普（Donald Trump）15日晚在白宮舉行的聖誕節派對活動期間，宣布47歲的長子小特朗普（Donald Trump Jr）已與棕櫚灘（Palm Beach）名媛貝蒂娜‧安德森（Bettina Anderson）訂婚。
男方之前有兩段婚姻
路透社報道，這是小特朗普第三次的訂婚。他曾與前模特兒兼演員瓦妮莎（Vanessa）有過一段12年的婚姻，兩人育有五個孩子。2018年，瓦妮莎提出離婚。之後，小特朗普又與美國電視名人金伯利·吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）訂婚。
有傳媒報道，小特朗普和安德森已交往大約一年，上個月他們曾前往印度烏代浦爾（Udaipur）參加婚禮慶典。
最Hit
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
2025-12-15 16:57 HKT
麥道朗告別戰騎十駒
2025-12-15 17:30 HKT
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
2025-12-15 17:38 HKT