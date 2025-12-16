美軍又打擊3運毒船釀8死 東太平洋施襲 累計已95人亡

美國南方司令部周一公布，美軍在東太平國際海域打擊3艘疑似運毒船隻，造成8人死亡，並指今次打擊行動是在國防部長赫格塞思的指示下進行。根據軍方統計，自特朗普政府啟動代號「南方之矛」的軍事行動以來，連串針對相關船隻的軍事打擊已累計造成至少95人喪生。

美軍在社交平台X發文指出：「情報顯示這些船隻當時正沿著東太平洋已知的毒品走私航線行駛，並從事毒品走私活動。」貼文指，行動中有8名男性「毒品恐怖分子」被打死，其中2艘船上各載有3人，另一艘船上載有2人。

美軍公布，在東太平洋打擊3艘疑似運毒船。路透社

美方指今次打擊行動是在國防部長赫格塞思的指示下進行。美聯社

特朗普堅稱，此舉旨在打擊販毒活動。路透社

加勒比海部署多艘美艦

近期，美國以緝毒為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，並於11月13日宣布發起「南方之矛」軍事行動，對委內瑞拉施壓。自9月初以來，美軍在加勒比海和東太平洋對美方指稱的運毒船進行了20多次打擊，已造成95人死亡。然而，美國政府並未披露任何可以證明其攻擊目標涉毒的證據。

美國緝毒署近年報告顯示，委內瑞拉並非流入美國毒品的主要來源地。

美國動用軍事力量緝毒，顯示政策上重大轉變；特朗普政府為這類打擊行動的合法性作辯護，不過，一些法律專家認為，這已屬於非法的法外處決。

被視為發動地面打擊前奏

國防部新聞秘書威爾森表示：「美軍南方司令部的行動，無論依照美國法律或國際法都是合法的，所有行動都遵守武裝衝突法律。」

外界認為，美軍這些攻擊行動是美國即將對委內瑞拉發動地面打擊的前奏；特朗普先前已表示，相關行動即將展開。

特朗普堅稱，此舉旨在打擊販毒活動，而委內瑞拉總統馬杜羅則反駁，這只是美國在委內瑞拉尋求政權更迭、並在拉美進行軍事擴張的藉口。