悉尼邦迪海灘槍擊 | 到醫院探望奪槍英雄 澳洲總理：槍手或受IS極端思想驅動

澳洲總理阿爾巴尼斯周二到醫院探望在邦迪海灘槍擊案中奪槍的英雄艾哈邁德，讚揚他阻止槍手殺害更多人。阿爾巴尼斯指出，案中行兇的一對父子可能受到「伊斯蘭國」（IS）極端思想驅動。

目擊者拍攝的片段顯示，槍擊案當天，水果店老闆艾哈邁德從後撲向一名槍手，奪下槍械，阻止他發動更多射擊。

阿爾巴尼斯在探望纏著厚厚繃帶的艾哈邁德後表示：「他當時只是想買杯咖啡，卻發現自己身處槍林彈雨之中。他決定挺身而出，他的勇氣激勵著所有澳洲人。」

艾哈邁德在與槍手搏鬥後肩部中彈數次。阿爾巴尼斯表示，他將於周三接受進一步手術。

阿爾巴尼斯指：「在我們目睹邪惡行徑的時刻，他展現了人性的力量。我們是一個勇敢的國家，艾哈邁德代表了我們國家最優秀的一面。」

周二上午，一段在社交媒體上流傳的片段顯示，臥床不起、鼻插著管子的艾哈邁德用阿拉伯語簡短地感謝了關心他的人們。

當地媒體報道，艾哈邁德育有2個孩子，近10年前從敘利亞移民澳洲。

敘利亞移民奪槍 獲逾千萬捐款

艾哈邁德英勇奪槍行徑受到全球各界讚揚，其中包括美國總統特朗普，他讚揚了艾哈邁德的非凡勇氣。一項線上募款活動已收到超過190萬澳元（980萬港元）的捐款，用於支付艾哈邁德的醫療費用。

另一方面，澳洲廣播公司引述澳聯合反恐小組一名不願透露姓名的高級官員說，警方在邦迪灘2名槍手車內發現2面「伊斯蘭國」極端組織旗幟及多枚炸彈。

這名官員說，澳洲安全情報組織6年前就已在調查邦迪灘槍擊案2名槍手之一的納維德·阿克拉姆，他與「伊斯蘭國」在悉尼的恐怖分子有密切聯繫。

槍手車內發現2面IS旗

對此，阿爾巴尼斯解釋說，安全情報組織當年對納維德展開過調查，是因他與其他人有關聯，而其中2名相關人員後被起訴並入獄，但當時未認定納維德是重點關注對象。至於他此後是否進一步極端化，還有待調查。

阿爾巴尼斯並首次表明，這對父子曾受到激進思想影響，而目前看起來，2人是受到「伊斯蘭國」思想的驅動，這種意識形態存在已逾10年，引發了仇恨思想，也導致本案中的大規模殺戮。

澳洲媒體引述新南威爾士州警方消息說，24歲的納維德和50歲的父親賽義德曾於上月去過菲律賓，直到案發前數周才返回澳洲。警方正在調查他們在菲律賓的具體行蹤和旅行動機。據悉，宣布效忠「伊斯蘭國」的阿布沙耶夫武裝長期活躍在菲律賓南部。