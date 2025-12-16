Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美FBI破左翼炸彈襲擊陰謀拘4人 涉策劃除夕夜襲洛杉磯5地點

更新時間：08:59 2025-12-16 HKT
發佈時間：08:59 2025-12-16 HKT

美國聯邦調查局（FBI）周一（15日）宣布破獲左翼反政府組織擬於除夕夜在洛杉磯5個地點發動炸彈襲擊的陰謀，在洛杉磯以東的莫哈韋沙漠拘捕4人。這4名嫌犯已被控串謀和持有爆炸裝置等罪名。

聯邦調查局局長帕特爾在社交平台X發文說，聯邦調查局成功挫敗這宗「可信且迫在眉睫的恐怖襲擊威脅」。被捕的4名疑犯自稱是極端左翼組織「龜島解放陣線」（TILF、Turtle Island Liberation Front）一個激進分支的成員，涉嫌策劃在跨年夜對洛杉磯地區5個不同地點使用簡易爆炸裝置發動襲擊。

美國司法部展示嫌犯在沙漠中將一個大型黑色物體搬到桌子上的監視空拍影片。司法部圖片
美國司法部展示嫌犯在沙漠中將一個大型黑色物體搬到桌子上的監視空拍影片。司法部圖片
FBI在行動中拘捕4名疑犯。美國司法部圖片
FBI在行動中拘捕4名疑犯。美國司法部圖片
帕特爾和司法部長邦迪（右）證實偵破炸彈襲擊陰謀。路透社
帕特爾和司法部長邦迪（右）證實偵破炸彈襲擊陰謀。路透社
司法部長邦迪證實，司法部與聯邦調查局聯手瓦解恐襲陰謀。路透社
司法部長邦迪證實，司法部與聯邦調查局聯手瓦解恐襲陰謀。路透社

謀襲ICE人員及車輛

司法部長邦迪同日在X平台上證實，司法部與聯邦調查局聯手瓦解這宗針對洛杉磯地區的「大規模恐怖襲擊陰謀」。「龜島解放陣線」還被指計劃襲擊移民與海關執法局（ICE）的人員和車輛。

根據檢察官向加州中區聯邦地區法院提交的起訴書，4名嫌犯上周在洛杉磯以東的莫哈韋沙漠被捕，當時他們正在測試爆炸裝置。官員們向記者展示嫌犯在沙漠中將一個大型黑色物體搬到桌子上的監視空拍影片。官員表示，他們在嫌犯組裝起可用的爆炸裝置之前，就成功逮捕了他們。

自製管狀炸彈 沙漠測試威力

相關襲擊計劃是在5個地點放置裝有自製「複雜管狀炸彈」的背包，目標是2家與州際和國際貿易活動相關的美國公司設施。

4名嫌犯分別是30歲的卡羅爾（Audrey Carroll）；32歲的佩奇（Zachary Page）；24歲的加菲爾德（Dante Gaffield）及41歲的蒂娜·賴（Tina Lai），他們都來自洛杉磯地區。

此外，帕特爾還表示，聯邦調查局在南部路易斯安那州新奧爾良市逮捕另外一名據信與「龜島解放陣線」激進分支有關聯的第5名嫌犯，此人「涉嫌策劃另一宗暴力襲擊」。

來自反資本主義極端組織

帕特爾將TILF形容為「一個受親巴勒斯坦、反執法和反政府意識形態驅使的極端組織」。根據刑事訴狀，該組織呼籲非殖民化、部落主權以及工人階級奮起反抗資本主義。

「龜島」一詞是部分原住民用來指稱北美的一種方式，反映北美存在於美國和加拿大劃定的殖民邊界之外。這個字源自於原住民的創世神話，傳說這片大陸是由一隻巨龜背上形成。

