玻利維亞暴雨成災 增至20人死24人失蹤 總統指災情仍未結束

即時國際
更新時間：07:23 2025-12-16 HKT
發佈時間：07:23 2025-12-16 HKT

玻利維亞東部聖克魯斯（Santa Cruz）地區連日暴雨引發洪災，當局周一（16日）表示，死亡人數已上升至20人，另至少24人失蹤，隨着救援人員陸續抵達過往無法進入的地區，預料傷亡數字仍可能上升。

副民防部長特羅切（Alfredo Troche）向國營玻利維亞電視台表示，洪水由皮拉伊河（Rio Pirai）水位暴漲引發，至今已確認再多16具遺體，令死亡人數增至20人。他指出，約300人已由直升機救出，至少2,100個家庭受災，數百人無家可歸。

國家氣象與水文部門表示，暴雨自上周六起持續。當地居民憶述洪水來得突然，有人被困家中，直至鄰居冒險救援才能脫險。網上片段顯示，一條河上橋樑在急流衝擊下倒塌，當局動用重型機械清理瓦礫，嘗試恢復交通。

氣象部門預計，未來數日天氣或轉趨穩定，有助水位回落及加快救援進度。專家警告，厄爾尼諾與拉尼娜氣候現象交疊，令亞馬遜流域降雨異常。

上月才上任的總統帕斯（Rodrigo Paz）周日與專家及內閣官員會面評估災情，批評歷屆政府未有為緊急事故預留足夠資源，並指出過去20年大規模森林砍伐及山火，加劇洪災風險。他強調，今次災情「仍未結束，只是開始」。

