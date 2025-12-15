Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

昂山素姬之子憂母親或已去世 「兩年沒有消息」

即時國際
更新時間：22:42 2025-12-15 HKT
發佈時間：22:42 2025-12-15 HKT

被外界視為緬甸民主運動象徵的人物的昂山素姬（Aung San Suu Kyi），自2021年便再沒有公開露面，「出獄」後一直被軍方拘禁。路透社周一（15日）報道，昂山素姬幼子金·阿里斯（Kim Aris）近日表示，他已兩年沒有收到來自現年80歲母親的消息，甚至無法確定昂山素姬「是否已經去世」。

今年9月，阿里斯亦曾指母親傳出心臟問題惡化，急需醫療救治當時呼籲當局，應立即釋放母親。

律師被禁接觸昂山素姬

阿里斯在日本東京接受訪問時表示，自母親被軍方拘禁後，他只能通過二手渠道獲知其心臟、骨骼和牙齦等健康狀況，「她一直有健康問題，過去兩年多裡沒人見過她。她不被允許與律師團隊接觸，更不用說家人了。據我所知，她可能已經去世了。」

相關新聞：昂山素姬傳健康惡化　兒子呼籲緬甸軍方放人

阿里又指，估計母親被關押在緬甸首都內比都（Naypyidaw），自己兩年前曾收到最後一封信，母親抱怨監獄在夏季和冬季的溫度。

最後信件抱怨監獄溫度

昂山素姬生於1945年，父親是緬甸獨立運動領袖昂山。1972年與英國學者邁克爾·阿里斯（Michael Aris）結婚，並育有兩個兒子。1988年，昂山素姬回到緬甸，組建緬甸全國民主聯盟。昂山素姬曾被緬甸軍政府軟禁近二十年。

相關新聞：緬甸地震｜昂山素姬獄中現況如何？多方回應

2021年2月1日，時任國務資政的昂山素姬、總統溫敏等官員突遭軍方拘押。緬甸軍方宣布成立國家管理委員會，國家權力被移交給國防軍總司令敏昂萊。隨後，昂山素姬受到多項罪名指控，被判入獄33年。

2024年「出獄」後遭軟禁

2023年8月，緬甸國家管理委員會發布公告，特赦昂山素姬部分刑罰，刑期從33年減至27年。去年4月，緬甸軍方發言人表示，昂山素姬已出獄，並被軟禁。
 

