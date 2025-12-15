悉尼邦迪海灘槍擊案 澳洲同意收緊槍械法
更新時間：02:04 2025-12-16 HKT
發佈時間：22:41 2025-12-15 HKT
發佈時間：22:41 2025-12-15 HKT
澳洲悉尼邦迪海灘周日晚發生近30年來最嚴重的槍擊事件，造成15人喪生、27人受傷住院。警方確認行凶者為一對父子。槍擊事件後，澳洲總理阿爾巴尼斯於周一下午召集全國內閣會議，同意採取更嚴格的槍支管制措施。
年輕槍手納爾維德出生於澳洲，為澳洲公民，其父親於1998年首次持學生簽證入境澳洲，2001年獲得發給澳洲公民或永久居民配偶的簽證。
澳洲收緊槍支管制措施
澳總理阿爾巴尼斯與各州州長、領地首領於周一下午召集全國內閣會議，同意加強有關槍支管理的法律，包括限制個人可持有的槍支數量、槍支類型及其改裝範圍；非澳洲公民不得持槍；加快建立全國槍支登記系統；擴大使用「犯罪情報」支持槍支許可證申請，以及改革目前「永久有效」的槍支許可証制度。
10歲女孩為最年輕罹難者
根據新南威爾士州警方公布，部分罹難者身份已確認，其中最年輕的是一名兒童，名叫瑪蒂爾達的10歲女孩。事發時，她正與家人一起慶祝光明節的第一晚，槍手突然開火。她因傷勢過重在醫院去世。其他罹難者還包括一名87歲長者、一名英國出生的拉比、一名退休警察及一名大屠殺倖存者。
