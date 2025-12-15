Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化︱超過六成日人感不安 過半仍撐高市政府

更新時間：19:10 2025-12-15 HKT
發佈時間：19:10 2025-12-15 HKT

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」言論，導致中日關係持續惡化。全日本新聞網公佈最新民調顯示，超過六成日本人對未來的中日關係發展感到不安。

民調於12月13日至14日舉行，主要圍繞高市早苗言論風波、日本政府表現等訪問民眾看法。

結果顯示，談及對未來中日關係看法時，回答「非常不安」和「一定程度不安」的受訪者合計達到66%，回答「不太感到不安」和「完全沒有不安」的合計佔31%。

高市內閣支持率下降

與此同時，高市內閣的支持率較上月下降4.5個百分點，達到63.0%。

儘管如此，大部分受訪者仍然支持政府做法。對於日本政府至今對華應對措施，高達57%的日本受訪者表示「認可」，29%表示「不認可」。

