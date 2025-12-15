Onlyfans︱美橄欖球冠軍教練約炮 用門票換4P服務

美國密西根大學橄欖球隊去年贏得全國冠軍賽，教練摩爾（Sherrone Moore）一度名成利就。美媒報道，在贏得全國冠軍賽後幾個小時內，摩爾曾向付費成人平台OnlyFans上的模特兒提供賽季門票，以換取在休斯頓一間酒店與對方進行4人性行為。

主動傳私訊邀約

OnlyFans女郎索雷蒂（Mia Sorety）透露，摩爾去年1月8日率領密西根大學獲得全國冠軍後，主動向她傳私訊，提議用季票交換性服務，並且還想再約兩名OnlyFans女郎來4P。

索雷蒂是密西根大學橄欖球隊球迷，曾親自前往現場觀賽。她表示，她收到摩爾短訊後當下便已拒絕，因為自己並不缺錢買票。

因婚外情名聲掃地

在今次事件曝光之前，摩爾就已名聲掃地。他因和球隊行政助理希弗（Paige Shiver）發生婚外情，被密西根大學開除。他之後又在12月10日衝到希弗住處，威脅要持刀自殘，最終被警方拘捕。

按照與密西根大學橄欖球隊合約，摩爾本將擔任教練5年，基本年薪達到550萬美元（約4290萬港元）。但由於校方以正當理由解僱，故不用支付違約金。

摩爾目前被控多項罪名，包括入室竊盜、跟蹤騷擾、侵入住宅等。檢方透露，摩爾和希弗已保持數年婚外情，但希弗之後拒絕聯絡，令到摩爾情緒失控。

檢方提到，摩爾在衝入希弗住處後，曾拿著刀對希弗說：「我要自殺。我要讓你親眼看著。我的血沾滿了你的手。你毀了我的生活。」

美媒昨日（14日）引述消息人士指，密西根大學聘請的律師團隊將繼續調查摩爾與希弗的關係，並將調查範圍擴大到整個體育部門。