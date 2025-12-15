Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美前成人電影女星殺前夫肢解 頭顱棄洗衣籃畫面嚇壞法官

美國一宗駭人聽聞的謀殺案於今年11月塵埃落定。47歲前成人電影女星黛文（Devyn Michaels）因謀殺前夫喬納森（Jonathan Willette）被判一級謀殺罪名成立，案件涉及肢解遺體，現場環境之恐怖更令審理此案的法官和陪審團感到不適。

黛文被判一級謀殺罪名成立。Henderson Police Department
前妻與繼子結婚

據外媒報道，黛文與喬納森於2012年結婚，2018年離婚。令人匪夷所思的是，黛文其後與喬納森現年29歲的兒子德維爾（Deviere Willette）結婚。

2023年8月6日，喬納森在位於拉斯維加斯的住所內遭殺害。警方發現其遺體布滿化學燒傷痕跡，頭顱更被砍下。黛文其後被警方逮捕並以謀殺罪名起訴。

在審訊期間，黛文曾認罪，並坦承部分犯罪過程。她聲稱當時正在臥室內為喬納森按摩，趁機用類似燭台的物品將其打昏，隨後砍下其頭顱，並將頭顱放入洗衣籃內，丟棄在住所所在社區的垃圾桶。

認罪翻供不果

在審判前，黛文承認犯二級謀殺罪，這意味著她服刑15年後可以申請假釋。檢控文書指，黛文作案動機為爭奪孩子監護權。由於凶器和頭顱至今未被尋獲，黛文的律師團隊試圖翻供，辯稱黛文「力氣不夠，不足以獨自砍下被害人的頭顱」，並聲稱沒有目擊者見證謀殺發生，更試圖將嫌疑轉嫁給德維爾，但根據法庭文件，瓊斯法官裁定黛文是「自願、知情且明智地」認罪的。

然而，德維爾否認參與謀殺，黛文的律師團隊亦未能提出任何證據指控德維爾。法官認定黛文先前的認罪屬「自願且知情」，於今年11月判其罪名成立，相關刑罰將於稍後審判時確定。

