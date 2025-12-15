Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

空中驚魂 | 捷藍航空指美軍加油機亂入航道 委內瑞拉空域附近險相撞

即時國際
更新時間：14:02 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:02 2025-12-15 HKT

美國軍方正加強在加勒比海地區的禁毒行動，並試圖增加對委內瑞拉政府的壓力之際，該區差點發生撞機事故，一架從加勒比海小國庫拉索起飛的捷藍航空（JetBlue）客機，為避免與一架美軍空中加油機相撞而停止爬升。

捷藍機師緊急停止爬升

據美聯社報道，事發於上周五（12日）捷藍航空1112號航班從委內瑞拉海岸附近的庫拉索起飛，目的地是美國紐約甘迺迪國際機場。機師表示為避免與美國空軍加油機相撞只好停止爬升，這名機師指責美國軍機穿越他的航道。

空中加油涉穿越航道

在機師與空中交通管制員的通話中，機師說「剛才有1架飛機從我們正前方不到8公里的地方飛過，那是1架美國空軍的空中加油機，而且它和我們高度差不多，我們不得不停止爬升」。管制員回應機師說：「我們空域內出現不明飛行物，情況非常惡劣。」

捷藍航空機師表示，空軍加油機直接飛進他的航線，且其應答器沒開，導致差點發生空中相撞，之後該加油機進入了委內瑞拉領空。

美航空局曾發委國空域警告

捷藍航空發言人多布羅夫斯基表示，已將此事通報美國聯邦航空管理局，並將配合任何調查。

值得注意的是，美國聯邦航空管理局上月才向美國飛機發出警告，敦促它們在委內瑞拉領空飛行時「謹慎行事」，理由是委內瑞拉境內或週邊地區的安全局勢惡化，軍事活動日益頻繁。

