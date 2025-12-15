Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意 | 暴風雪衝擊北海道陸空交通 近2萬戶停電

即時國際
更新時間：12:47 2025-12-15 HKT
發佈時間：12:47 2025-12-15 HKT

日本北海道受到迅速增強的低氣壓影響而出現暴風雪，周一要取消29班機，JR北海道共77班列車停駛。暴風雪也造成北海道東北部與東部為主的地區，約1萬9400多戶停電。

29班機取消 77班列車停駛

根據全日空與日本航空表示，在北海道內升降的航班，共有29個航班取消。其中包含全日空往來新千歲機場與東京羽田機場等地的17個航班，以及日航往來女滿別機場與羽田機場等地共12個航班。

上述日本2大航空公司呼籲旅客到官網確認最新情況。

新千歲機昨取消160班機

營運北海道境內7座機場的「北海道機場公司」表示，周日在新千歲機場升降的航班，共有160個航班取消。

鐵路部分，JR北海道公司表示，受到暴風雪衝擊，已經決定停駛周一共77班列車：包括以札幌為中心，連結網走、釧路、帶廣的14班特級列車，另外加上快速與普通列車共63班停駛。

或有更多JR列車停駛

JR北海道公司研判，接下來可能會有更多列車因天氣關係停駛，提醒旅客到官網確認最新資訊。

高速公路部分，東日本高速公路公司（簡稱NEXCO東日本）指出，周一上午8時，受到惡劣天氣影響，暫停通行的路段，包含道央自動車道的登別室蘭交流道與新千歲交流道之間，以及道東自動車道的占冠交流道與本別交流道之間，還有本別系統交流道與足寄交流道路段。

而北海道電力網公司表示，截至周一上午9時30分，受到暴風雪影響，北海道東北部鄂霍次克地區以及東部釧路地區為主的地方，共1萬9400多戶停電。

惡劣天氣影響電力復修

北海道電力網公司指出，受限於惡劣的天氣，還無法開始修復作業，有些地區復電的時間仍不清楚。

氣象廳札幌管區氣象台表示，受到迅速增強的低氣壓影響，釧路地區、根室地區、鄂霍次克地區為主的區域，風勢增強。

札幌管區氣象台預測，北海道周一將出現伴隨下雪與強風的暴風雪，而且天氣對於交通的影響可能會持續到傍晚。

