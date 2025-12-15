金正恩胞妹 | 金與正疑持HONOR折疊手機 照片見報吸睛

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：12:16 2025-12-15 HKT
發佈時間：12:16 2025-12-15 HKT

北韓官媒周日發布的新聞圖片顯示，北韓領導人金正恩的胞妹、北韓勞動黨副部長金與正手持疑似中國品牌推出的旗艦摺疊智能手機，引發外界關注。

據韓聯社報道，金與正近日陪同金正恩前往位於平安北道的龜城市，出席醫院竣工儀式。從北韓朝中社公開的相關圖片中可見，金與正右手拿著暗橙色智能手機，雖然沒有明確的品牌標誌，但疑似就是中國品牌HONOR推出的最新款旗艦摺疊手機Magic V5。

北韓近年自製智能手機

總部設於日本的《朝鮮新報》曾報道，北韓近年開始自主製造智能手機。與此同時，北韓也以貼牌代工（OEM）方式在本土銷售中國品牌手機。

報道指，由於聯合國安理會第2397號決議全面禁止各國向北韓出口電子產品，若金與正的手機來自中國，將明顯違背聯合國的相關制裁決議。

金正恩也曾用中國品牌手機

這並非疑似中國製摺疊手機首次出現在北韓官媒發布的新聞圖片。金正恩2023年7月視察「火星-18」型洲際彈道導彈試射的現場圖片中，桌面上就擺放著一支摺疊手機。此前，勞動黨副部長玄松月在勞動黨全體會議上手持摺疊手機的圖片也曾見報。
 

