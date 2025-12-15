悉尼邦迪海灘槍擊 | 父子槍手傳宣誓效忠IS 特朗普譴責反猶太襲擊

據澳洲廣播公司周一報道，澳洲聯合反恐小組調查人員指，悉尼邦迪灘槍擊案中2名槍手曾宣誓效忠「伊斯蘭國」（IS）恐怖組織。另外，美國總統特朗普在白宮聖誕節活動上提及這宗槍擊案，形容是可怕的襲擊，指這顯然是一宗反猶太襲擊。

澳洲廣播公司引述聯合反恐小組一名不願透露姓名的高層官員說，警方在2名槍手車內發現一面「伊斯蘭國」旗幟。

相關新聞：

悉尼邦迪海灘槍擊 | 父子槍手遭狙擊中彈 父死子重傷 痛苦倒地畫面曝光

悉尼邦迪海灘槍手在天橋瘋狂掃射，其後遭狙擊手擊傷倒地。X@PunishMeNot

阿克拉姆來自巴基斯坦。X@ghatotkach00

特朗普譴責反猶太襲擊。路透社

24歲槍手與IS恐怖分子有聯繫

這名官員指，澳洲安全情報組織6年前就已在調查邦迪灘槍擊案2名槍手之一的阿克拉姆，據悉他與「伊斯蘭國」在悉尼的恐怖分子有密切聯繫。

澳洲警方周一證實，邦迪灘槍擊案2名嫌犯為一對父子，當中24歲的阿克拉姆是兒子。

魯比奧：美方強烈譴責襲擊

針對這宗槍擊案，美國國務卿魯比奧說，美方強烈譴責在悉尼舉行的光明節活動上發生恐怖襲擊事件。

魯比奧在社交平台X上發文說：「反猶太主義在這個世界上沒有立足之地，我們為這場可怕攻擊的受害者、猶太社區和澳洲人民祈禱。」

美國國務院隨後表示，魯比奧又與澳洲外長黃英賢通電話，商討這宗槍擊案。