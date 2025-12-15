中日惡化｜日擬編史上最高防衛費 成立宇宙作戰集團

日本政府開始就2026年度預算案中的防衛費（含美軍再編相關經費）展開協調，方向是編列史上最高、約9萬億日圓（4496億港元）規模的預算。

這是截至2027年5年內投資約43萬億日圓的「防衛力整備計劃」的第4年，將超過2025年度初始預算約8.7萬億日圓。消息人士透露，預算納入可作為「敵基地攻擊能力」的長射程導彈，以及建立無人機沿岸防衛體系SHIELD（多層沿岸防衛體制）所需的攻擊用無人機。

此外，日本將新編「宇宙作戰集團（暫稱）」，並把航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」。

依照現行整備計劃編列

日本首相高市早苗早前已表明將在2026年提前修訂包括「防衛力整備計劃」在內的3份安保文件，但2026年度防衛費仍將依照現行整備計劃編列，預計12月下旬在內閣會議上敲定。

美促履行安全責任

美國國防部長赫格塞思12月6日發表演說，要求日本等盟國在未來數年內，將國防支出提升至佔國內生產總值（GDP）5% ，又警告如果未能履行安全責任，盟國將面臨嚴重後果。

中國國防部發言人張曉剛12月7日在記者會上指出：「日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲何為？世人皆知。日方若重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不復深淵。中方敦促日方切實認清形勢，切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。」