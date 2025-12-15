Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

和歌山貴志車站 | 第二代貓站長社葬 500粉絲送別

更新時間：09:54 2025-12-15 HKT
發佈時間：09:54 2025-12-15 HKT

深受遊客喜愛的日本和歌山縣紀之川市貴志車站第2代貓站長「二代玉」（NiTama）於上月20日離世，終年15歲。和歌山電鐵上周六（13日）中午特地為牠舉行葬禮，有500多名粉絲前來送別。

貴志車站第1代貓站長為「小玉」（Tama），牠於2015年6月22日因急性心臟衰竭離世，終年16歲；之後由同為三色貓的「二代玉」接任，至今已任職10年多。

和歌山鐵路貓站長二玉 獲縣政府授勳表揚宣傳功績

 

「二代玉」深受遊客喜愛。X@ekichoTAMA
「二代玉」活潑可愛、親人撒嬌。X@ekichoTAMA
社葬儀式於和歌山縣紀之川市的貴志站舉行，場面莊重，貓站長遺像擺設於站內供人悼念。X@osaka_syakai
500多名粉絲送別「二代玉」。X@Nao7010
親人撒嬌  俘虜粉絲

「二代玉」以其活潑可愛、親人撒嬌的形象迅速擄獲人心，成功延續了貴志川線的觀光熱潮。除了站長之位，「二代玉」還被任命為宣傳大使，最終獲得了尊榮的「社長代理」職位。

貴志川線因一系列「貓站長」的傳奇故事而聞名全球，牠們為地方觀光帶來了無數的笑容。然而，這份喜悅近日被「二代玉」離世的哀傷取代。

上周六，和歌山電鐵公司特別在貴志站為「二代玉」舉辦了隆重的社葬。現場聚集了和歌山電鐵相關人員及來自日本全國各地的民眾，約500人到場送別。

伊太祈曽站「四玉」出席致敬

在社葬當天，電鐵公司還特別頒布了最終辭令，追贈「二代玉」為「貴志川線名譽特別站長」，以表彰牠長年來的卓越服務。

現場最動人的一幕，莫過於目前擔任伊太祈曽站（和歌山市）貓站長的四玉（YonTama）也出席了社葬。這隻後輩貓站長在儀式中，曾數次朝向「二代玉」的遺像低頭致意，並發出「喵」的哀鳴聲，讓現場許多人紅了眼眶。

