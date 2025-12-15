Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭| 澤連斯基願棄入北約換安全保障 柏林會談獲重大進展

即時國際
更新時間：10:40 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:40 2025-12-15 HKT

烏克蘭總統澤連斯基昨日（14日）稱，他準備放棄加入北約的訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障。澤連斯基昨日亦在德國柏林與歐洲及美國官員舉行會談，討論白宮為終止俄烏戰事而提出的和平計劃。

澤連斯基在WhatsApp回答記者提問時表示，以美國、歐洲及其他夥伴的安全保障來取代北約會員資格，是烏方作出的讓步。不過，他說烏克蘭仍需要類似北約第5條款(任何成員遭受攻擊即啟動集體防衛機制)的保障。

澤倫斯基重申，烏克蘭從一開始就希望加入北約，這些才是實質安全保障，但部分美國與歐洲夥伴並不支持這條路。

柏林會談取得重大進展

另一邊廂，烏克蘭與美歐官員在柏林就和平計劃展開會談，首日會談時長超過5小時，預計明天繼續進行。美國特使威特科夫指出，是次會談「取得重大進展」。

烏克蘭總統顧問利特溫透露，雙方官員正就文件草案進行斟酌。

