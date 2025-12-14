澳洲悉尼邦迪灘槍擊傳釀至少10死 包括一小孩及警員身亡︱有片

澳洲警方14日說，悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍聲案，造成至少10人死亡。警方拘捕兩名涉案人，同時提醒公眾遠離事發地點。

澳洲news.com.au報道，事發後，其中一名槍手已被擊斃，另一名槍手正在接受治療。有指，事件是針對猶太人活動的襲擊。報道又指，襲擊的目標是光明節（Hannukah ）活動，警方消息人士認為，襲擊事件已經策劃了數月之久。

根據新聞線了解，目前已確認有 10 人死亡，其中包括兒童和一名警察。早前曾有傳有人在現場放置炸彈，警方目前仍在搜索。

《雪梨晨驅報》、《衛報》等綜合報道，事發後多人倒地，有的人身上染血，現場一片混亂，醫護人員獲報後趕抵現場進行治療。還有目擊者稱，整個槍擊案大約持續10分鐘，還有人倒臥血泊。民眾透露，起初還以為聽到的巨響是在放煙火，但後來才發現槍擊案，即時荒忙逃生。



據網上流傳影片所見，現場有兩名疑似槍手作案，後來有人倒下，警員在場急救。消息指，警方曾一度與槍手駁火，而消現場地上，更有多發疑似彈殼物體，而亦人被制服。



事發後，澳洲總理阿爾巴尼斯表示，已獲悉邦迪地區發生安全事件，敦促附近民眾聽從新南威爾士州警方的指示。