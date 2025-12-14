Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奧蘭多環球影城︱男子玩過山車後額頭現傷口喪命 最終報告：意外死亡

更新時間：19:10 2025-12-14 HKT
發佈時間：19:10 2025-12-14 HKT

美國一名男子9月在佛羅里達州主題樂園乘坐過山車時離奇身亡，時隔3個月，佛羅里達州警長辦公室公佈最終調查報告，正式認定此案為「意外死亡」，未涉及任何刑事行為。

相關新聞：美國環球影城驚傳致命意外 32歲男坐過山車「多處撞傷」亡

事故發生於奧蘭多環球影城史詩宇宙主題樂園，32歲死者扎瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）當時與女友一同乘坐過山車，閉路電視畫面顯示，扎瓦拉剛坐上過山車時精神狀態良好，但當遊戲結束、過山車返回起點時，扎瓦拉已失去意識。

警方報告指出，扎瓦拉的死因為「多處鈍力撞擊傷」，其左側額頭有一道很深的傷口，眼眶上方骨折，顱骨上方出血，腹部和手臂有瘀傷，鼻子和右大腿骨骨折。

相關新聞：美環球影城遊園車「失控」　至少釀15傷、1人傷勢嚴重

據家屬透露，扎瓦拉出生時患有脊髓萎縮，一生中接受過多次手術，包括曾在2020年接受股骨骨折手術；2010年接受髖關節脫位手術，導致平時需要依靠輪椅出行。由於這些問題，他們一直擔心兒子發生意外。 

家屬與環球影業和解

家屬13日透過律師發表聲明指，已與環球影業就此事達成和解，雙方和解條款保密，感謝社區給予支持，希望外界能尊重家屬隱私。

警方指，主題樂園員工全程遵守了標準操作程序，並沒有粗心大意或疏忽職守，遊樂設施入口處張貼有警告標誌，告知遊客該設施會有突然的俯衝和加速，亦寫明患有某些疾病遊客不應乘坐，包括近期接受過手術等。

