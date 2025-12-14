阿根廷探戈︱「出租舞者」爆紅助女性尋舞伴 1:10男女比例催生商機

源自南美洲的探戈深受阿根廷女性歡迎，但由於當地舞廳男女比例失衡，導致女性難以找到舞伴。在首都布宜諾斯艾利斯，就有舞廳想到推出「出租舞者」活動，如今人氣火爆。

活動需提前預約

該活動只面向女性，由兩名專業舞者組織，每周三和周五在布宜諾斯艾利斯舞廳舉辦，外國人收費約37美元（約288港元），阿根廷公民和居民收費約30美元（約234港元）。

活動流程類似舞會形式，參加者需提前預約，抵達現場後，即可與專業男舞者一起跳舞。

組織者表示，目前在阿根廷一般探戈舞會上，男女比例是1比10，意味許多女性被排除在外，許多女性在舞會上只能在場邊觀看，臉上總是掛著愁容，「出租舞者」活動想法就此萌生。

「出租舞者」均經驗豐富

組織者續稱，所有「出租舞者」都是經過精心挑選，他們大多是專業舞者或探戈老師，經常在各種活動中表演，經驗豐富。 即使女方不擅長跳舞，「出租舞者」也會努力配合。

活動推出後，除吸引大批阿根廷女性參加外，現場亦經常出現外國人身影。69歲法國女子里克爾是近期活動的座上賓之一，她的舞伴是一位比她更矮的年輕男子。

儘管年齡和身高有明顯差距，男舞者卻非常專業，全程帶領里克爾翩翩起舞。里克爾事後坦言對活動非常滿意，形容「出租舞者」控制力很強。