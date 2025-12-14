中日惡化 | 中俄轟炸機首度同朝東京飛 展示轟炸能力

中俄轟炸機9日在日本周圍進行聯合巡邏，日媒昨日（13日）引述消息指，是次巡航路線非常罕見，中俄轟炸機穿越沖繩本島與宮古島之間並進入太平洋後，首次一同飛往東京方向。

多名日本政府相關人士向日媒透露是次巡航細節，中方出動兩架具備核打擊能力的轟-6K轟炸機，在兩架俄羅斯圖-95轟炸機和護航戰機的伴飛下，從沖繩本島和宮古島之間穿越後轉向東北方向，沿著日本列島飛行至四國海域後折返，航線途經東京、日本海上自衛隊橫須賀基地和美國海軍橫須賀基地。

展示轟炸東京能力

一名日本自衛隊高級官員指，過去中國軍機經常在沖繩本島和宮古島之間飛越後，轉向設有美軍基地的關島方向。雖然中國轟炸機也曾在2017年朝向東京飛行，但這次是中俄軍機首次同時朝東京飛。由此可以判斷，是次飛行是為了展示轟炸東京的能力。

中國國防部發言人張曉剛早前指出，此次中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計劃內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。