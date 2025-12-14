美國婦公園散步被潑化學物 警方與FBI展開調查
美國喬治亞州一名女子近日在公園散步時，突然被人用腐蝕性化學物質潑灑，導致嚴重燒傷，目前仍然留醫。當地警方證實，已與聯邦調查局（FBI）一同對案件展開調查。
46歲的受害者瓦西列夫斯基（Ashley Wasielewski）10日晚間在薩凡納市一個公園散步時，突然有一名陌生人靠近，並向她潑灑不明液體，其後她的皮膚就開始灼傷。施襲者之後逃離現場，所幸在路人的幫助下，瓦西列夫斯基被送往醫院治療。
經診斷，瓦西列夫斯基全身多處二度至三度燒傷，包括頭皮、臉部、雙手和雙腿等部位傷勢嚴重。
瓦西列夫斯基的兒子表示，至今不知道施襲者是誰，母親沒有任何仇人，她對每個人都很友好。
友人透露，瓦西列夫斯基十分樂於助人，曾做過義工，將零食、盥洗用品和其他生活必需品，分發給無家可歸的人。
警方加強巡邏
薩凡納市警方表示，自襲擊發生以來，已增派警力在薩凡納各公園加強巡邏。與此同時，警員正在與聯邦調查局合作，確定襲擊中使用的化學物質。
警方公佈閉路電視畫面顯示，一名黑人男子有重大嫌疑，他身穿深色連帽衛衣，胸前印有一隻卡通兔子圖案。
薩凡納市長約翰遜表示，警方正在以最高優先級處理此案。雖然這次襲擊令人深感不安，但目前沒有任何信息表明公眾面臨更廣泛或持續的威脅。
