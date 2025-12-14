與《侏羅紀公園》大不同 研究揭滄龍曾在河流捕獵

滄龍被認為是白堊紀海洋中最可怕的頂級掠食者之一，最長大約能夠達到9至15米。由於體型巨大，《侏羅紀公園》系列電影亦經常將牠作為出場角色。然而，科學家近期在對一枚6600萬年前滄龍牙齒化石進行研究後，認為滄龍不僅在海洋中棲息，也可能曾在河流中捕獵，顛覆了以往對滄龍的普遍認知。

最初於2022年出土

該顆牙齒最初於2022年在美國北達科他州出土。由美國、瑞典和荷蘭科學家組成的國際研究團隊今次對其繼續展開研究，透過分析牙齒琺瑯質中的同位素，推斷出該種滄龍的生活環境特徵，並發現其含有的氧同位素與鍶同位素特徵與淡水環境相關。

研究團隊相信，有關特徵可能是滄龍捕食淡水動物導致，意味該滄龍能夠在遠離海洋的環境中生存和捕獵。另外，由於這顆牙齒沒有被移動跡象，該滄龍很可能一直生活於此地，隨著海水鹽度的降低和海域萎縮而逐漸適應了在河道中棲息。

體長達11米堪比巴士

滄龍化石在北美、歐洲和非洲距今9800萬至6600萬年的海洋沈積物中十分豐富，然而在北達科他州卻極為罕見，故是次發現極為罕見。而透過牙齒尺寸推斷，該滄龍體長可達11米，與一輛巴士相當，可謂巨型。

研究團隊介紹，該滄龍的棲息環境轉變，在大型肉食動物中並非特例，與從淡水棲息地遷移到海洋棲息地所需的複雜適應不同，反向適應通常更簡單。

現代生物例子包括河豚，牠們起源於海洋，如今卻生活在淡水中；鹹水鱷亦是如此，牠們可以在河流和海洋之間自由遷徙，並根據獵物情況在兩種環境中捕獵。