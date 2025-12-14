小泉進次郎與赫格塞思通話 日網民批擺拍

日本防衛大臣小泉進次郎12月12日與美國國防部長赫格塞思通電話，並在社交平台X發佈他在辦公室通話照片。有日本網民發現照片擺拍痕跡嚴重，諷刺照片比AI還假。

日本防衛省指，小泉進次郎透過是次通話，與赫格塞思就印太地區的安全局勢坦誠交換意見。兩人對任何可能加劇地區緊張局勢的行動深表關切，批評解放軍兩度使用雷達照射日本軍機的行為，不利於促進地區的和平與穩定。

相關新聞：白宮：兼顧日美同盟與對華合作 專家：特朗普不願釋放錯誤訊號破壞訪華

小泉進次郎發佈照片顯示，他坐在防衛大臣辦公室內，右手拿著電話，左手壓著記事本，看上去神情嚴肅，而辦公桌上還擺著日本及美國的國旗。

筆記本上無字跡

有眼尖的日本網民事後發現，小泉進次郎的筆記本上並無任何字跡，而日本與美國的國旗也明顯是朝著鏡頭擺放。

相關新聞：中日惡化｜日防相小泉進次郎到訪與那國島 指強化西南防衛至關重要

有人表示，照片看起來像宣傳照，而兩人的實際通話內容可能也像照片這樣「空洞」，亦有人形容照片比AI生成的圖片漏洞還多。

與此同時，也有一些日本網民對小泉進次郎表示支持，形容小泉進次郎最近突然「開竅」，就任以來非常活躍，對日美同盟依然緊密感到放心。