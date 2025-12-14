Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國羅德島布朗大學發生槍擊 釀2死8傷 槍手在逃

即時國際
更新時間：07:54 2025-12-14 HKT
發佈時間：07:54 2025-12-14 HKT

美國羅德島州布朗大學（Brown University）周六（14日）發生槍擊案，當地官員深夜公布更多細節，確認事件造成2 人死亡、8 人重傷。疑犯仍未落網，警方正全面追緝槍手。

槍擊發生在布朗大學工程學院大樓（Engineering Building）附近，報案時間為下午 4 時 05 分。事發時校方正進行學年末考試，大量學生在校園內。校方發布緊急警報，指校園內發生槍擊事件，呼籲學生和教職員就地避險。

警方表示，疑犯為身穿全黑衣物的男性，並確認該男子使用槍械，但未透露槍械種類。疑犯犯案後徒步逃離，至今仍然在逃。

警方曾拘留一名初步懷疑涉案男子，但其後證實他「與事件無關」，已將其釋放。

