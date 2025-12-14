Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國聯合航空客機引擎故障 安全折返機場 機上290人無受傷

即時國際
更新時間：05:49 2025-12-14 HKT
發佈時間：05:49 2025-12-14 HKT

美國聯合航空一架客機，周六（14日）在華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）起飛時發生引擎故障，其後安全返航，機上共 275 名乘客及 15 名機員均無受傷。美國聯邦航空管理局（FAA）已就事件展開調查。

涉事航班為聯合航空 803 號航班，原定飛往東京，所用機型為波音 777-200。FAA 表示，客機於當地時間下午起飛後不久便出現引擎失效，於下午約 1 時 20 分安全降回杜勒斯機場。聯合航空表示，客機因其中一具引擎失去動力而返航，航空公司已安排另一架客機於稍後時間接載乘客續程。

涉事航班為聯合航空 803 號航班，原定飛往東京。路透社
涉事航班為聯合航空 803 號航班，原定飛往東京。路透社
跑道旁草地曾因掉落的引擎外殼碎片而起火。路透社
跑道旁草地曾因掉落的引擎外殼碎片而起火。路透社

機場發言人表示，客機在起飛時，跑道旁草地曾因掉落的引擎外殼碎片而起火，火勢其後已被撲滅。美國運輸部長 Duffy 在社交平台 X 上也確認部分引擎覆蓋件脫落並起火。美國聯邦航空管理局指，將調查引擎故障原因及相關情況。

從社交平台片段顯示，機場跑道附近冒出濃煙。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。 CGTN
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
8小時前
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
00:39
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
即時國際
10小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
16小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
20小時前
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
7小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
17小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
18小時前
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
影視圈
10小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT