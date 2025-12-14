美國聯合航空客機引擎故障 安全折返機場 機上290人無受傷

美國聯合航空一架客機，周六（14日）在華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）起飛時發生引擎故障，其後安全返航，機上共 275 名乘客及 15 名機員均無受傷。美國聯邦航空管理局（FAA）已就事件展開調查。

涉事航班為聯合航空 803 號航班，原定飛往東京，所用機型為波音 777-200。FAA 表示，客機於當地時間下午起飛後不久便出現引擎失效，於下午約 1 時 20 分安全降回杜勒斯機場。聯合航空表示，客機因其中一具引擎失去動力而返航，航空公司已安排另一架客機於稍後時間接載乘客續程。

涉事航班為聯合航空 803 號航班，原定飛往東京。路透社

跑道旁草地曾因掉落的引擎外殼碎片而起火。路透社

機場發言人表示，客機在起飛時，跑道旁草地曾因掉落的引擎外殼碎片而起火，火勢其後已被撲滅。美國運輸部長 Duffy 在社交平台 X 上也確認部分引擎覆蓋件脫落並起火。美國聯邦航空管理局指，將調查引擎故障原因及相關情況。

從社交平台片段顯示，機場跑道附近冒出濃煙。