盧卡申科釋放123名囚犯 包括諾貝爾和平獎得主與反對派領袖 美國解除白俄部分制裁

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周六（14日）釋放共123名囚犯，其中包括2022年諾貝爾和平獎得主比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）及反對派領袖卡列絲尼卡娃（Maria Kalesnikava）。是次安排由美國總統特朗普特使牽線，作為美國同意解除對白俄鉀肥出口制裁的交換協議。

美特使稱或再有約千名政治犯獲釋

白俄是全球主要鉀肥生產國之一，鉀肥為國際肥料市場的重要原料。今次是盧卡申科自今年初與特朗普政府展開接觸以來規模最大的釋囚行動。

特朗普特使科爾（Coale）表示，白俄境內約1,000名政治犯或於未來數月內獲釋，並稱如最終「沒有政治犯留在監獄」，大部分美國制裁亦可撤銷。他形容相關交換安排「公平」。白俄官方稱，被釋人士中9人已前往立陶宛，其餘114人被送往烏克蘭。美國官員則指，被釋放者中包括一名美國公民、六名美國盟國公民及五名烏克蘭公民。流亡反對派顧問 Viachorka 表示，大部分獲釋者被送往烏克蘭，另有 8 至 9 人（包括比亞利亞茨基）於周六轉往立陶宛。

比亞利亞茨基自2021年被關押至今。他抵達美國駐立陶宛使館時與流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）會面。他在受訪時表示，白俄仍有大量人士因政治原因被拘留，指相關人權問題尚未解決。諾貝爾委員會對其獲釋表示「深切欣慰」。卡列絲尼卡娃則於2020年大規模示威後被捕，周六被送往烏克蘭。她形容重新見到家人及重獲自由為「巨大喜悅」。

美方：接觸盧卡申科旨在減低其對俄依賴

多名美國官員向路透社表示，與盧卡申科接觸旨在減輕其對俄羅斯總統普京的依賴程度。白俄在2020年爭議選舉後鎮壓示威，及在2022年允許俄軍從白俄領土進攻烏克蘭後，西方先後對其實施多輪制裁。

白俄流亡反對派對釋囚表示感謝，並稱事件證明制裁有效。不過他們強調，歐盟制裁旨在推動制度改革，與美方以人道議題為主的措施在取向上不同。