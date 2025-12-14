動物界「一夫一妻排行榜」公布 人類僅排第七 專家：相對其他靈長類已算專一

英國一項最新研究公開動物界的「一夫一妻程度」比較，結果顯示，美國加州鹿鼠（California deer mouse）是最專一的動物，其群體中 100% 兄弟姊妹皆同父同母；人類則以 66% 排在第七位，表現不及野狗、河狸等物種，但在靈長類中已屬罕見的「高專一」物種。

加州鹿鼠最專一

研究由劍橋大學團隊進行，分析不同哺乳類動物及多個時期人類族群的基因數據。團隊指出，若物種傾向長期配偶關係，其後代表現較多來自同一對父母；相反，若交配模式較開放，則會出現更多同母異父的半兄弟姊妹。排行榜顯示，最專一的物種為加州鹿鼠（100%），其庁是非洲野狗（85%）、達馬拉裸鼴鼠（79.5%）、鬍鬚狨 、埃塞俄比亞狼、歐亞河狸，人類則排第七（66%）。

研究人員指出，這些物種屬於「社會一夫一妻制」，即傾向形成長期配偶關係。劍橋大學研究員 Dyble 博士形容：「動物界其實存在一個『一夫一妻的頂級聯賽』，人類位於其中，但大部分哺乳類其實採取更為多元的交配模式。」

人類在靈長類中異常「專一」

與人類親緣更接近的靈長類表現則遠低於人類，例如山地大猩猩、黑猩猩和其他多種獼猴排在更後的位置。唯一能進入「頂級一夫一妻組」的靈長類是亞馬遜的鬍鬚狨。

研究指出，人類的長期配偶模式極可能由群體交配系統逐步演化而來，這在哺乳類中屬罕見情況。榜單底部則由蘇埃綿羊（Soay sheep）佔據，其群體中僅 0.6% 為同父同母，因母羊每季通常與多隻公羊交配。黑熊、南極海狗、殺人鯨等亦屬較低程度單偶制的群體。

Dyble 博士補充，研究探討的是「生育上的一夫一妻程度」，並非性行為本身。在大多數哺乳動物中，交配和繁殖緊密相連。但在人類中，節育方法和文化習俗打破了這種聯繫。

研究刊於《英國皇家學會學報B輯：生物科學》。