將10歲兒子「真空包裝」 俄網紅稱貪玩被查

近日，俄羅斯一名網紅博主因拍攝危險視頻遭到警方調查。36歲的安娜·薩帕里娜（Anna Saparina）為獲取網絡關注，竟將10歲兒子塞入工業真空袋中抽走空氣拍攝短片。片中，男童僅兩秒後就發出窒息哭喊，而他母親卻將此作為搞笑內容發布。

男童窒息哭喊 母share當好玩

該短片發布後迅速引發全網譴責，網友指控其危害兒童生命安全。薩拉托夫警方在例行網絡監控中發現短片後立即立案，兒童保護機構同步介入調查。警方發言人表示正在定位當事人以查明詳情，並將進行法律評估。

俄羅斯網紅Anna Saparina發布將兒子真空包裝的影片。 X平台

薩帕里娜在調查消息公布後匆忙刪除短片，但其此前多段爭議內容已累計數百萬點擊。俄羅斯官方媒體批評這是「為博眼球漠視安全的行為」。目前案件仍在進一步處理中。

