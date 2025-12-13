美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」

美斯（Lionel Messi）這位阿根廷足球巨星於2025年12月13日開啟印度行，為期3天訪問加爾各答、海得拉巴、孟買和新德里四城，第一站加爾各答就引發爭議，原預計在鹽湖體育館（Salt Lake Stadium）進行繞場與球迷揮手，但活動現場因人潮失控，最終在混亂中草草結束，由於在球場內得不到安全保證，美斯主動要求提前離開，見不到美斯的印度球迷怒斥主辦單位「恥辱」，不斷向球場內扔水瓶、椅子，還有人衝下球場破壞設施。

美斯現身10分鐘因安全理由離開

根據《NDTV》和《印度時報》報道，阿根廷球星美斯及烏拉圭球星蘇亞雷斯預定於上午11點15分抵達體育館，原安排繞場與球迷互動。體育館湧入至少8萬人，許多人為了搶票支付高額代價，票價從5000盧比至25000盧比（約港幣430至2200元）不等，然而，在美斯來到球場後，他的身邊就被多位官員及家屬團團圍住。美斯無法繞場與球迷互動，只能站在球場內向球迷揮手，但球迷根本看不見。看台上的球迷漸漸變得憤怒，並發洩不滿，現場秩序漸漸失控。

球迷高價買票遇臨時取消怒喊「回水」

出於對安全因素的考慮，在待了10分鐘後，美斯要求安保人員帶他離開。現場球迷發出大大的噓聲。而在美斯離開後，球迷徹底怒了，他們不斷向球場內扔水瓶、椅子，還有人衝下球場破壞帳棚與設施，原定活動隨即喊停。

接受採訪時，球迷憤怒要求退票：「必須退錢。糟糕透了。」、「這簡直就是詐騙，必須立案調查。」、「美斯就在這裡待了10分鐘，騙了我那麼多錢。」、「我連他的臉都沒看到。為什麼他的身邊圍了那麼多官員？」

活動主辦人達塔（Shatadru Datta）證實，整場安排被迫臨時取消，「考量場地安全與名人風險，不得不迅速結束」。球迷情緒持續高漲，場內外不斷傳出怒罵與抗議聲，有觀眾受訪時直言：「這是極度丟臉的場面」，也有民眾批評管理失當：「根本是災難等級的活動規劃」。

儘管如此，美斯當天稍早仍參與了另一場較為平和的活動。他透過連線方式，參與在南杜姆杜姆「Sree Bhumi Sporting Club」揭幕的70呎巨型雕像啟用儀式，雕像呈現他高舉世界盃獎盃的英姿，象徵其球壇成就。

目前，美斯已經離開加爾各答並前往下一站。加爾各答所屬的西孟加拉邦首府首席部長瑪瑪塔·班納吉公開發文，向美斯致歉：「今天在鹽湖體育場的管理失責讓我震驚。對此不幸事件，我要向美斯、所有體育迷以及球迷致歉。我們已成立委員會，調查此事。再次致歉。」

這是美斯自2011年後首次再度踏上印度土地。14年前，他曾率領阿根廷國家隊在同一座體育場對戰委內瑞拉，留下1比0勝利的經典回憶。這次回歸原本是印度球迷的盛大節日，卻最終因現場混亂成為一場遺憾收場的風暴。