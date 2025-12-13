高市早苗「工作狂」言論引不滿 過勞死遺屬要求撤回

日本首相高市早苗當選日本自民黨總裁後，曾揚言要放棄工作和生活平衡，努力「工作、工作、工作、工作再工作」，有關言論獲選為年度流行語。一批過勞死遺屬周四（11日）在東京召開記者會，批評該言論導致遺屬受到二次傷害，希望高市早苗撤回。

相關新聞：高市連說5次「工作」 獲流行語大賞

69歲的「醫師過勞死家屬會」聯合代表中原典子在記者會上表示，對高市早苗工作言論獲選為年度流行語而感到很震驚，這是對遺屬最大的侮辱，令人深受傷害。

她回憶，丈夫生前是一名兒科醫生，他因不滿長期加班，曾坦言：「我像拉車的馬一樣工作，這樣下去會被醫院殺掉」。

呼籲高市早苗撤回

一眾過勞死遺屬亦分享自己對高市早苗言論的意見，直言其像是在稱讚有喪命危險的工作方式，讓人感到不適。

相關新聞：高市早苗自揭每日只睡2至4小時 被批鼓勵過勞

有份出席記者會的和光大學名譽教授竹信三恵子表示，對於高市早苗的言論，有人會說「這只是玩笑，別大驚小怪」，但這恰恰反映出社會已缺乏對勞動人民的同理心，即使有人因此喪命，人們仍然堂而皇之拿這個話題開玩笑。

