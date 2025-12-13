東京都將辦大規模演習 模擬網絡中斷交通癱瘓

因應網絡攻擊威脅日益加劇，日本東京都下周四（18日）將展開大規模演習，模擬首都圈出現大規模停電、停水、網絡中斷、交通癱瘓等情況。

是次演習由日本國家安全保障局和東京都政府聯合策劃，參與者將包括首都圈主要基礎設施企業，包括電力、燃氣、電信、醫療和金融等，目標是加強日常合作並找出問題。

關注通訊及醫療等領域風險

演習主要關注通訊、醫療機構等領域面臨風險，情境是假設東京都突然發生大範圍停電，導致多項基本服務中斷，交通號誌和列車也將停止運行。在此情況下，停電亦會引發連鎖反應，造成更大範圍損害。

設想情況包括，如果停電持續時間過長，醫療機構將急需為正在使用呼吸機的患者提供協助。如果交通擁堵持續，汽油和煤油等燃料供應將會延誤，可能會對人們生活和經濟活動造成嚴重影響。

多地近年曾發生網絡攻擊

近年來，日本多地發生針對關鍵基礎設施的網絡攻擊。2022年，大阪一間醫療機構在受到網攻後，整個電子病歷系統癱瘓，被迫暫停門診服務。2023年，名古屋港的貨櫃管理系統也因受到網攻，導致貨櫃裝卸工作中斷3天。

今年7月，東京都政府首次制定應對除自然災害以外的大規模基礎設施中斷對應方案，確定在遇到網攻情況下，電力、供水等服務長時間中斷性質與自然災害一樣，在法律上可被認定為「災害」，從而使政府能夠在事件發生後立即提供支持。