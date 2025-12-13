Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國超級流感大爆發 住院暴增55% 衛生大臣急籲醫生取消聖誕罷工

即時國際
更新時間：13:52 2025-12-13 HKT
發佈時間：13:52 2025-12-13 HKT

英國爆發超級流感，上周平均每天有2660名住院流感病人，病例數目在1周內激增55%；但與此同時，醫生正醞釀在聖誕節前進行5天罷工，令醫療系統面臨空前危機。

英國衛生大臣施卓添警告，國民保健署（NHS）目前處於極度危險狀態，隨著流感病例急速攀升，NHS正面臨自新冠疫情爆發以來最嚴峻的挑戰。

英國上周平均每天有2660名住院流感病人。路透社
英國上周平均每天有2660名住院流感病人。路透社
不少民眾戴上口罩預防流感。路透社
不少民眾戴上口罩預防流感。路透社
街上有民眾戴口罩預防。路透社
街上有民眾戴口罩預防。路透社
衛生大臣施卓添急籲醫生取消聖誕罷工。路透社
衛生大臣施卓添急籲醫生取消聖誕罷工。路透社

每天平均2600人因流感入院

NHS最新統計顯示，流感住院人數已創下歷年同期新高，上周平均每天約有2660名患者因流感住院，短短一周內激增55%。

NHS國家醫療總監潘迪特指出：「在需求量創造歷史新高、住院醫生又即將罷工的雙重壓力下，這波前所未見的超級流感正讓NHS承受年度最嚴重的衝擊。」

感染人數可能再翻倍

施卓添警告，在病例達到高峰前，流感感染數可能再翻倍。他坦言，目前醫院內部混亂、擁塞的狀況「已經令人無法接受」。

NHS的運作長期是英國的政治敏感議題，首相施紀賢正面臨縮短候診時間的巨大壓力。

若醫生罷工如期進行，將是自2023年3月以來第14次罷工。當地醫護人員與政府的爭議集中在薪酬與訓練機會。施卓添雖同意增加訓練名額，但強調政府「無法也不會在薪酬議題上讓步」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
21小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
3小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
6小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
19小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
6小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
9小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
21小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
2小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
17小時前