英國超級流感大爆發 住院暴增55% 衛生大臣急籲醫生取消聖誕罷工

英國爆發超級流感，上周平均每天有2660名住院流感病人，病例數目在1周內激增55%；但與此同時，醫生正醞釀在聖誕節前進行5天罷工，令醫療系統面臨空前危機。

英國衛生大臣施卓添警告，國民保健署（NHS）目前處於極度危險狀態，隨著流感病例急速攀升，NHS正面臨自新冠疫情爆發以來最嚴峻的挑戰。

不少民眾戴上口罩預防流感。路透社

街上有民眾戴口罩預防。路透社

衛生大臣施卓添急籲醫生取消聖誕罷工。路透社

每天平均2600人因流感入院

NHS最新統計顯示，流感住院人數已創下歷年同期新高，上周平均每天約有2660名患者因流感住院，短短一周內激增55%。

NHS國家醫療總監潘迪特指出：「在需求量創造歷史新高、住院醫生又即將罷工的雙重壓力下，這波前所未見的超級流感正讓NHS承受年度最嚴重的衝擊。」

感染人數可能再翻倍

施卓添警告，在病例達到高峰前，流感感染數可能再翻倍。他坦言，目前醫院內部混亂、擁塞的狀況「已經令人無法接受」。

NHS的運作長期是英國的政治敏感議題，首相施紀賢正面臨縮短候診時間的巨大壓力。

若醫生罷工如期進行，將是自2023年3月以來第14次罷工。當地醫護人員與政府的爭議集中在薪酬與訓練機會。施卓添雖同意增加訓練名額，但強調政府「無法也不會在薪酬議題上讓步」。