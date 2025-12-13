Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

強生爽身粉被指導致卵巢癌 加州陪審團判向2原告賠3.1億

更新時間：13:22 2025-12-13 HKT
發佈時間：13:22 2025-12-13 HKT

美國加州一個陪審團裁定，強生（Johnson & Johnson）公司要向2名女原告支付4000萬美元（約3.1億港元）賠償金，這2名原告聲稱強生公司的嬰兒爽身粉是導致她們患上卵巢癌的罪魁禍首。

洛杉磯高等法院的陪審團裁定，強生要向肯特（Monica Kent）賠償1800萬美元（約1.4億港元），並要向舒爾茨（Deborah Schultz）及其丈夫賠償2200萬美元（1.7億港元）。陪審團認定，強生公司多年來明知其含有滑石粉的爽身粉產品有危險，卻未向消費者發出警告。

強生𡙁身粉含有的滑石粉引發消費者憂慮。路透社
強生公司面臨超過6.7萬名原告的訴訟。路透社
使用𡙁身粉40年

強生公司全球訴訟副總裁哈斯（Erik Haas）在一份聲明中表示，公司計劃立即對該判決提出上訴，並期望像以往處理異常不利判決那樣，最終勝訴。

據法庭文件記錄，肯特於2014年被診斷出患有卵巢癌，舒爾茨於2018年確診。2人都是加州居民，她們表示40年來一直在沐浴後使用強生公司的嬰兒爽身粉。她們在審訊中作證稱，她們的卵巢癌治療包括多次大型手術和數十輪化療。 

原告律師：掩蓋產品危險真相

原告律師伯奇菲爾德（Andy Birchfield）告訴陪審團，強生公司早在20世紀60年代就知道其產品可能致癌，卻竭盡全力，掩蓋產品危險的真相。

強生公司的律師布朗（Allison Brown）則表示，只有肯特和舒爾茨的律師告訴她們，她們的癌症是由爽身粉引起的，因為這種所謂的關聯並沒有得到任何美國主要衛生機構的支持，也沒有任何研究表明𡙁身粉可以從體外遷移到生殖器官。

布朗對陪審團說說：「他們在此案中沒有證據。」

面臨逾6.7萬宗訴訟

根據法庭文件，強生公司面臨超過6.7萬名原告的訴訟，這些原告聲稱在使用強生嬰兒爽身粉和其他含有滑石粉產品後被診斷出患有癌症。 

該公司則表示，其產品安全，不含石棉，也不會致癌。強生公司已停止銷售滑石粉產品，轉而改用玉米澱粉加入產品。

