選擇在家中自然分娩 澳洲健康網紅失血過多亡 醫院耗盡血庫救不回

澳洲30歲健康網紅斯泰茜.沃內克（Stacey Warnecke）選擇在家中自然分娩，不接受醫生等醫護人員協助產子。儘管寶寶健康誕生，她卻因大量出血死亡，疑似死於產後出血併發症，引發外界高度關注。

事發於9月29日凌晨3時，斯泰茜在墨爾本市郊家中順產，誕下一名男嬰。她起初狀況良好，但排出胎盤後開始感到不適，並大量出血。

斯泰茜和沃內克崇向無毒生活方式。IG@naturalspoonfuls

斯泰茜死後，遺下兒子及丈夫。GoFundMe

斯泰茜選擇在家中自然分娩，不幸產後大量出血亡。IG@naturalspoonfuls

順利誕下男嬰 其後急轉直下

她最初拒絕叫喚救護車，直到清晨4時13分才同意求援，救護人員13分鐘後抵達時，她被目睹躺在分娩池旁地板上，臉色發黃、情緒激動且呼吸急促。

她被緊急送往法蘭克斯頓醫院，接受子宮切除等多項手術，但仍多次心臟驟停，於上午11時在深切治療部病房宣告不治。

疑死於產後出血併發症

維多利亞州死因聆訊庭周三（10日）開庭，驗屍官指出，斯泰茜的死因為產後大量出血引起的疑似併發症。律師埃利亞德提到，斯泰茜因2021年疫苗強制令對醫療體系失去信任，整個孕期都未接受產檢或超音波檢查，僅懷孕初期看過一次家庭醫生，接受血液檢測。她的產後出血情況非常嚴重，以至於醫院完全耗盡她血型的庫存血液。

據報助產士拉爾曾到場協助這對夫婦在家中分娩。不過，拉爾拒絕提供證詞，並趁警方抵達前將房屋清理乾淨。她目前被維多利亞州醫療投訴委員會（HCC）禁止提供醫療服務，正在接受調查。

提倡無毒生活方式

法庭接下來將審視斯泰茜的生產計劃與決定，她對醫療保健的看法，以及新冠疫情後的廣泛影響。此案將於明年3月再次審理。

斯泰茜因為提倡無毒生活方式，分享採用天然食材的食譜，在網上累積知名度，2019年創辦公司Natural Spoonfuls，與食物品牌合作分享有機食譜。她的帳號 擁有近2萬名粉絲。

丈夫沃內克在Instagram發文宣布噩耗時說：「她是我生命中的光，沒有她世界變得黯淡無光。」