繼時代雜誌後再奪殊榮 黃仁勳膺金融時報年度風雲人物

英國《金融時報》評選輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳為年度風雲人物（FT Person of the Year），原因是他在由晶片引爆的AI熱潮中，扮演核心角色。這是他繼獲選為美國《時代》雜誌2025年AI領域百大影響力人物、並以AI設計師之身有份當選《時代》2025年度風雲人物後，再獲殊榮。

《金融時報》寫道，輝達獲准向中國銷售旗下H200晶片，這項決定長期遭到許多美國國家安全體系內部人士的反對，這象徵黃仁勳進軍權力走廊的舉動終於開花結果。

黃仁勳在與特朗普互動中展現靈活手腕。法新社

黃仁勳以AI設計師之身有份當選《時代》雜誌2025年度風雲人物。路透社

輝達已經成為全球市值最高的公司。路透社

被視為AI浪潮背後核心推動者

過去有很長一段時間，晶片被視為數碼世界中不受寵的繼子（unloved stepchildren），到了今年，晶片已成為席捲商業界和金融界AI熱潮的背後推動力。

《金融時報》因為黃仁勳在這場轉型中所扮演的角色，將他評選為年度風雲人物。報道指出，他是這波龐大AI浪潮背後的核心推動者，而這股浪潮具備重塑全球經濟的潛力。

躋身全球10大富豪

如今，輝達已經成為全球市值最高的公司，市值曾一度突破5萬億美元（約39萬億港元），現約4.4萬億美元（約34萬億港元）。黃仁勳個人的淨資產預計將在2025年底超過1600億美元（1.24萬億港元），躋身全球前10大富豪之列。

報道指出，黃仁勳向來會說，在科技產業，任何領先都是脆弱的，提醒不可自滿。在中國，晶片製造商華為已取得進展，在美國，Google等公司也在開發自己的晶片；不過，在ChatGPT引發全球AI競賽的3年後，輝達在AI晶片上的領先展現出驚人韌性。

踏入地緣政治舞台

為建構更完整生態系，黃仁勳也積極投資AI新創，包括部分客戶企業。儘管外界質疑可能造成循環交易，他強調金額規模不足以扭曲市場。

黃仁勳今年還踏入地緣政治舞台。他在與特朗普互動中展現靈活手腕：先配合特朗普出訪中東，促成沙特阿拉伯與阿聯酋的大型晶片採購；後又同意與美國政府分享輝達在中國的銷售收益，以換取出口許可。